Copa del Rey, FC Barcelone : une soirée qui peut tout changer pour l'avenir de Lionel Messi

Il y a probablement bien longtemps que Lionel Messi n'avait pas été aussi heureux sur un terrain de foot. Face à l'Athletic, le numéro 10 argentin a rendu une excellente copie, avec des actions de grande classe et un doublé à la clé. Mais surtout, au coup de sifflet final, on a revu un natif de Rosario souriant et joyeux, bien loin de ce qu'on pouvait voir ces derniers mois, en début de saison surtout après le fameux épisode du burofax.

Un body language qui fait énormément parler en Espagne, où on avait perdu l'habitude de le voir aussi heureux. A tel point que pour beaucoup, cette victoire est considérée comme un tournant positif en vue d'une possible prolongation. Déçu et peu convaincu par le projet du club l'été dernier - une des principales raisons qui l'ont poussé à partir - cette victoire, ainsi que le travail de Ronald Koeman et la vague de jeunes prometteurs qui prend le pouvoir en équipe première promettent un avenir bien moins maussade que prévu. D'autant plus que depuis, Joan Laporta a pris les commandes du club, autre élément qui était présenté comme positif pour que la star argentine reste en Catalogne.

Ses coéquipiers et ses supérieurs font le forcing

Après le match, de nombreux jeunes joueurs de l'équipe ont voulu prendre une photo avec le héros de la soirée, pendant que les éléments de l'effectif un peu plus expérimentés et Ronald Koeman ont encore affiché leur volonté de voir le joueur de l'Albiceleste continuer l'aventure. « On ne sait pas ce qui se passera avec son avenir. J'espère que ce n'était pas son dernier match (dernier titre à Barcelone voulait-il sûrement dire, NDLR), on souhaite tous qu'il reste », a ainsi lancé l'entraîneur néerlandais à la fin de la rencontre.

« Je crois qu’il est bien ici, on verra ce qu’il se passe. C’est lui qui décidera, mais on est fiers et heureux de l’avoir avec nous et j’espère qu’il restera », a de son côté lancé Antoine Griezmann, rejoint par un Joan Laporta encore plus optimiste : « je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous ». Plus tôt dans la semaine, la presse catalane dévoilait que l'Argentin était prêt à faire de sacrés efforts financiers pour rester. Affaire à suivre, mais les Culés peuvent être optimistes...