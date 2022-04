Vidéo : Benzema met le feu à Twitter avec son triplé contre Chelsea

La suite après cette publicité

Karim Benzema a réalisé un match de grande classe sur la pelouse de Stamford Bridge ce mercredi soir. Grâce à son triplé, le Real Madrid a battu Chelsea (3-1). C’est le second coup du chapeau consécutif du Français en Ligue des Champions. Il avait écœuré le PSG en 8e de finale retour de C1. Rapidement, les réseaux sociaux se sont emballés. En Espagne et en France, on voit déjà KB9 soulever le prochain Ballon d’Or. Très peu d’internautes arrivent à trouver un meilleur joueur que lui cette saison, beaucoup le qualifient de roi.