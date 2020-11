Arsenal veut l'ancien Marseillais Omar Rekik

Il arrive souvent que les frères suivent les mêmes parcours. A Lyon ensemble, Nabil et Yassin Fekir ont tous les deux rejoint le Betis lorsque l'international A y a signé à l'été 2019. Nabil évoluant en équipe première et Yassin avec la B. Chez les Rekik, même combat. Si l'on connaît bien Karim, 25 ans, qui avait quitté Manchester City pour l'Olympique de Marseille en 2015, avant de rejoindre le Hertha deux ans plus tard, on connaît moins Omar, 18 ans, défenseur central lui aussi. Pourtant, celui qui a choisi la sélection de Tunisie (il n'a pas encore disputé son premier match) - quand son frère évoluait avec les Pays-Bas - est promis à un bel avenir. Joueur du Hertha Berlin, qu'il avait rejoint depuis Marseille avec son frangin il y a trois ans, Omar Rekik pourrait lors de la fenêtre hivernale des transferts, rallier l'Angleterre.

Selon plusieurs médias anglais, repris par le Sun, la direction d'Arsenal aurait donné son feu vert pour la signature du défenseur droitier. Les Gunners voulaient déjà rapatrier le joueur cet été, mais ils n'avaient pas réussi à conclure l'accord à temps, le bi-national d'1m86 restant au Hertha Berlin, où il compte trois bancs avec l'équipe première cette saison. L'objectif du club londonien dans ce dossier ? Ajouter de l'épaisseur à la défense de l'équipe U23 de Per Mertesacker. Un prêt dans la foulée en Bundesliga est également envisagé. Habitué de la quatrième division allemande, avec l'équipe B du Hertha (8 matches, 1 but, 1 passe décisive cette saison), Omar Rekik devrait devenir un Gunner cet hiver. De son côté, après avoir acheté 30 M€ le Stéphanois William Saliba, 19 ans, qui ne joue pas, Arsenal ne semble pas rassasié de jeunes défenseurs centraux.