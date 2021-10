Procès de la sextape : Valbuena regrette l'absence de Benzema

Mathieu Valbuena (37 ans) s'est exprimé ce mercredi depuis le Tribunal de Versailles où a démarré le procès de la sextape. Et le milieu offensif de l'Olympiakos souhaite en terminer le plus rapidement possible avec une affaire qui traîne en longueur.

La suite après cette publicité

«Cela fait six ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là... presque. Il manque Karim (Benzema). C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous, on va jusqu'au bout. Cela fait six ans qu'on attend. On est là le temps qu'il faut pour que tout cela soit derrière moi», a lâché l'ancien Marseillais.