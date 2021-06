France-Allemagne : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Nous y sommes. L'Euro 2020 clôture ce soir sa première journée avec un duel entre les deux derniers champions du monde, la France et l'Allemagne, dans l'Allianz Arena de Munich. Pour cette affiche, Didier Deschamps, le sélectionneur de Bleus, ne réserve aucune surprise, en alignant un 4-3-3 avec Adrien Rabiot au milieu, Presnel Kimpembe axe gauche et Karim Benzema devant. Dubois, Thuram et Sissoko sont en tribunes.

En face, Joachim Löw présente un 3-4-3 avec Thomas Müller, Kai Havertz et Serge Gnabry pour animer le trident offensif, malgré la présence de Leroy Sané dans sa mise en place tactique d'hier. L'autre revenant, Mats Hummels, est présent en charnière. L'indéboulonnable Manuel Neuer est bien évidemment dans les buts.

Les compositions :

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann, Benzema, Mbappé.

Allemagne : Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry.

