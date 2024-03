Ligue des Champions : le calendrier complet des quarts de finale

Un tirage qui peut paraître abordable. Pour autant, lorsque l’on connaît les antécédents du PSG en Ligue des Champions et face au FC Barcelone, tirer le club catalan en quarts de finale peut ressembler à un cadeau empoisonné. Pour autant, les fans du club de la capitale peuvent se targuer d’avoir évité un plus grand cador et d’être du bon côté du tableau avec une potentielle demi-finale face au vainqueur de la joute entre l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund.

En attendant, l’UEFA a dévoilé le calendrier complet des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Bonne nouvelle pour les suiveurs parisiens et les amoureux de football, la rencontre du Paris Saint-Germain et l’énorme bataille entre Manchester City et le Real Madrid ne se joueront pas le même jour. Voici ci-dessous, le calendrier complet des quarts de finale de C1.

Le calendrier complet des quarts de finale :

Mardi 9 avril :

Arsenal - Bayern Munich (aller, 21h)

Real Madrid - Manchester City (aller, 21h)

Mercredi 10 avril :

Atlético de Madrid - Borussia Dortmund (aller, 21h)

Paris Saint-Germain - FC Barcelone (aller, 21h)

Mardi 16 avril :

FC Barcelone - Paris Saint-Germain (retour, 21h)

Borussia Dortmund - Atlético de Madrid (retour, 21h)

Mercredi 17 avril :