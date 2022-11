Globe Soccer Awards : Karim Benzema élu meilleur joueur

C'est un rendez-vous qui, au fil des années, a pris de l'importance. Les Globe Soccer Awards récompensent ainsi les meilleurs acteurs du monde du football de l'année, et lors de cette cérémonie 2022 qui se tient du côté de Dubaï, Karim Benzema a logiquement reçu le trophée de meilleur joueur de l'année dans la catégorie masculine.

Déjà vainqueur du Ballon d'Or, l'attaquant des Bleus et du Real Madrid récupère donc un nouveau trophée individuel, lui qui est actuellement au Qatar avec la sélection tricolore. Sur la saison 2021-2022, Karim Benzema a marqué 44 buts en 47 rencontres, et a remporté la Liga et la Ligue des Champions.