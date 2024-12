ASSE : Dall’Oglio attend le Père Noël au mercato

De retour en Ligue 1 cette saison, l’AS Saint-Etienne est déjà dans le dur et connaît un début d’exercice 2024-2025 très compliqué. Actuels 15e du classement, à 1 point de la place de barragiste et surtout avec une différence de buts de -19 (seul Montpellier fait pire), les Verts ont montré de grosses limites. Et le coach Olivier Dall’Oglio aimerait bien des recrues au mercato hivernal. Du moins c’est ce qu’il a sous-entendu ironiquement en conférence de presse.

«Le Père Noël, je ne l’ai pas vu encore. Mais je crois au Père Noël, j’espère qu’il va passer cette année! Je suis très exigeant sur les cadeaux. Après, c’est lui qui décide J’ai fait une longue lettre! C’est essentiel (que le Père Noël passe). Ce n’est que mon avis, mais je pense que oui», a-t-il expliqué en parlant bien évidemment du mercato qui arrive. Reste à savoir s’il sera entendu…

