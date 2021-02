Ces pays où le mercato va se poursuivre

Alors que c'est actuellement le jour le plus long de ce mercato hivernal et que la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, la Belgique et la Turquie vont fermer les portes aujourd'hui, d'autres pays vont poursuivre le mercato. Ainsi, le Portugal aura 24 heures supplémentaires pour boucler des dossiers puisque la fenêtre des transferts s'achève le 2 février pour les clubs de Liga NOS.

Pour la Serbie, le mercato va se poursuivre jusqu'au 5 février tandis qu'en Autriche, les clubs auront jusqu'au 8 février pour recruter. Le mercato continuera jusqu'au 14 février en Croatie, au 19 février en Argentine, au 24 février en Pologne et au 24 février pour la Russie. Pour l'Ukraine, le mercato s'achèvera le 2 mars. Ces fermetures de mercato ne concernent que le sens des arrivées et bien entendu les joueurs peuvent quitter ces championnats au-delà de la date limite du marché des transferts.