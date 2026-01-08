Menu Rechercher
Commenter
Süper Lig

Le Fenerbahce discute avec l’Atalanta pour Ademola Lookman

Par Sebastien Denis
1 min.
Ademola Lookman @Maxppp

Alors que Fenerbahçe vient de trouver un accord pour l’arrivée de Matteo Guendouzi (Lazio), le président Sadettin Saran ne compte pas s’arrêter là. Pour satisfaire les exigences de son entraîneur Domenico Tedesco, le club turc a ciblé une autre star de Serie A : Ademola Lookman (28 ans), actuellement à la CAN au Maroc avec le Nigéria.

La suite après cette publicité

Selon Hurriyet, le Fener, actuel dauphin de Galatasaray en Super Lig, est passé à l’offensive avec une proposition très concrète : un prêt payant de 5 M€ assorti d’une option d’achat obligatoire de 30 M€. Une offre totale de 35 M€ repoussée pour l’instant par l’Atalanta. La Dea ne veut pas entendre parler de prêt et exige un transfert définitif immédiat. Autre point de blocage : le timing. Le club italien a fixé un ultimatum, précisant que même en cas d’accord, le Nigérian (3 buts, 1 passe décisive en 16 matchs cette saison) ne sera libéré qu’après le 28 janvier, date de la fin de la phase de ligue de la Ligue des Champions…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Serie A
Fenerbahce
Atalanta
Ademola Lookman

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Serie A Serie A
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Atalanta Logo Atalanta
Ademola Lookman Ademola Lookman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier