Le Fenerbahce discute avec l’Atalanta pour Ademola Lookman

Alors que Fenerbahçe vient de trouver un accord pour l’arrivée de Matteo Guendouzi (Lazio), le président Sadettin Saran ne compte pas s’arrêter là. Pour satisfaire les exigences de son entraîneur Domenico Tedesco, le club turc a ciblé une autre star de Serie A : Ademola Lookman (28 ans), actuellement à la CAN au Maroc avec le Nigéria.

Selon Hurriyet, le Fener, actuel dauphin de Galatasaray en Super Lig, est passé à l’offensive avec une proposition très concrète : un prêt payant de 5 M€ assorti d’une option d’achat obligatoire de 30 M€. Une offre totale de 35 M€ repoussée pour l’instant par l’Atalanta. La Dea ne veut pas entendre parler de prêt et exige un transfert définitif immédiat. Autre point de blocage : le timing. Le club italien a fixé un ultimatum, précisant que même en cas d’accord, le Nigérian (3 buts, 1 passe décisive en 16 matchs cette saison) ne sera libéré qu’après le 28 janvier, date de la fin de la phase de ligue de la Ligue des Champions…