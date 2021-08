Memphis Depay lance le Barça contre la Juventus ! (Live)

Le but de Memphis Depay en vidéo

[⚽️ VIDÉO BUT]

🚿 Memphis Depay douche la Juventus d'entrée !

🔥 Un face à face parfaitement négocié contre Szczęsny !https://t.co/9uvPiu8NZ6 La suite après cette publicité — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 8, 2021

Mi-temps !

Première période plaisante entre le FC Barcelone et la Juventus. Rapidement en tête grâce à un but de Memphis Depay (3e), le Catalans ont dominé leur sujet et Yusuf Demir a mis un but hors-jeu (20e). La Juventus a réagi juste avant la pause mais ce sont toujours les Blaugranas qui mènent 1-0.

45e +1 | Cristiano Ronaldo pour le coup franc !

Plein axe à 30 mètres des buts adverses, Cristiano Ronaldo frappe un coup franc puissant vers la droite. Sur sa ligne, Neto plonge bien et repousse le tir du Portugais.

45e | Sergi Roberto concède un coup franc dans l'axe à 30 mètres des buts suite à une faute sur Alvaro Morata.

44e | La Juventus parvient à prendre un peu plus la profondeur. Cela perturbe la défense barcelonaise qui est peu sereine.

43e | Le tir croisé d'Alvaro Morata !

Long déboulé sur la gauche de Juan Cuadrado qui fait parler sa vitesse. Le Colombien sert idéalement sur la gauche de la surface Alvaro Morata dont le tir croisé est dévié par Neto.

42e | Memphis Depay frappe un coup franc sur la droite vers le second poteau et Sergio Busquets. Le ballon est repoussé de la tête par Mattia De Sciglio en corner.

41e | Memphis Depay provoque dans l'axe et combine avec Yusuf Demir. Le Néerlandais remise sur sa droite mais Federico Bernardeschi récupère avant d'éloigner le danger.

40e | Récupération haute de Rodrigo Bentancur sur Yusuf Demir. L'Uruguayen remonte le ballon et sert Alvaro Morata qui se présente seul face au gardien. L'Espagnol est finalement signalé hors-jeu.

39e | Cette rencontre est très ouverte et on voit les deux équipes profiter des espaces laissés par la défense.

38e | Matthijs de Ligt pour la frappe !

Trouvé seul sur la droite de la surface catalane, Matthijs de Ligt tente un tir croisé qui est boxé des deux poings par Neto bien solide devant sa ligne.

37e | Martin Braithwaite sifflé hors-jeu !

Antoine Griezmann sert idéalement plein axe Martin Braithwaite devant la surface turinoise. Le Danois tente un tir puissant qui est repoussé par Wojciech Szczesny. L'arbitre siffle hors-jeu contre le Barcelonais.

36e | Nouveau ballon récupéré très haut par Yusuf Demir. L'Autrichien réalise un match solide.

35e | Carton jaune pour Martin Braithwaite qui découpe Alex Sandro au milieu du terrain.

34e | Jordi Alba voit l'appel de Memphis Depay sur la gauche et le lance en profondeur. Le Néerlandais est un peu trop court pour récupérer la sphère.

33e | Belle faute glanée dans son camp par Antoine Griezmann face à Alex Sandro.

32e | Le missile de Mattia De Sciglio !

Trouvé en retrait plein axe à 25 mètres des buts par Cristiano Ronaldo, Mattia De Sciglio tente une lourde frappe. Celle-ci flirte avec la lucarne droite de Neto.

31e | Gerard Piqué est sanctionné pour une petite faute dans son camp sur Alvaro Morata.

30e | Toujours aussi compliqué dans la relance pour la Juventus. Seul Matthijs de Ligt semble à l'aise dans la défense turinoise.

29e | Yusuf Demir pour la frappe !

Récupération haute sur la gauche de la surface par Yusuf Demir sur Mattia De Sciglio. L'Autrichien le crochète ensuite avant de frapper du gauche. Son tir croisé est repoussé de justesse par Wojciech Szczesny.

28e | Trouvé sur la gauche de la surface par Memphis Depay, Jordi Alba est finalement signalé hors-jeu.

27e | Le FC Barcelone remporte la plupart des duels et fait preuve d'une belle intensité. Cristiano Ronaldo n'hésite d'ailleurs pas à critiquer le manque de mordant de ses coéquiers.

26e | Malmenée, la Juventus tente de tenir un peu le ballon. Pour le moment elle n'a eu que 33% de possession contre 67% en faveur du FC Barcelone.

25e | Coup franc glané côté droit à 25 mètres des buts turinois par Memphis Depay suite à une faute de Cristiano Ronaldo.

23e | La domination barcelonaise est assez probante. Le visage affiché par la Juventus témoigne d'une équipe qui n'est pas encore en fin de préparation.

22e | Memphis Depay décale sur la gauche Jordi Alba qui centre fort devant le but. Personne est à la réception pour le FC Barcelone.

21e | Bien trouvé sur la gauche de la surface barcelonaise, Alvaro Morata déclenche un tir qui est contré de justesse par Gerard Piqué.

20e | But refusé à Yusuf Demir !

Situé sur la droite de la surface, Antoine Griezmann tente une frappe contrée qui est repoussée par Wojciech Szczesny. Yusuf Demir surgit et pousse le ballon au fond des filets. Il est signalé hors-jeu.

19e | Le coup franc d'Antoine Griezmann !

Situé plein axe à 25 mètres des buts, Antoine Griezmann enroule un coup franc vers la lucarne gauche de Wojciech Szczesny. Son tir passe au-dessus du but turinois.

19e | Coup franc obtenu par Yusuf Demir plein axe suite à une faute de Rodrigo Bentancur.

18e | Faute d'Alex Sandro sur Sergino Dest côté droit. Coup franc vite joué par le FC Barcelone.

17e | Le FC Barcelone redonne un coup de fouet dans son pressing. Conséquence, la Juventus se remet à reculer.

16e | Cristiano Ronaldo remonte le ballon sur la gauche et transmet dans l'axe pour Alvaro Morata. Ce dernier manque totalement son contrôle.

15e | Le tir de Cristiano Ronaldo !

Longue percée de Rodrigo Bentancur qui déboule dans l'axe et décale Alvaro Morata sur la gauche de la surface. Ce dernier manque son contrôle mais parvient à retrouver Cristiano Ronaldo sur la droite. Le Portugais frappe dans un angle fermé et Neto repousse en corner.

14e | Très mobile, Antoine Griezmann décroche souvent pour densifier le milieu de terrain du FC Barcelone.

13e | La Juventus prend le soin de construire et a enfin une petite séquence de possession après un long temps fort catalan.

12e | Grosse impression laissée par le FC Barcelone pour le moment. Les Blaugranas se montrent vraiment au point physiquement et le jeu est assez fluide.

11e | A la dixième minute de jeu et suite au départ annoncé de Lionel Messi, les supporters catalans scandent le nom de l'attaquant argentin.

10e | De grosses difficultés dans la relance pour la Juventus qui perd beaucoup de ballons. Le FC Barcelone récupère très haut.

9e | Mattia De Sciglio fait faute devant sa surface sur la gauche sur Antoine Griezmann. Bon coup franc pour le FC Barcelone. Memphis Depay enroule une frappe qui passe au-dessus du but turinois.

8e | Beaucoup de belles combinaisons pour le FC Barcelone dans ce début de match. Les Blaugranas ont démarré tambours battants.

7e | Sergino Dest pour la frappe !

Décalé sur l'aile droite par Yusuf Demir, Sergino Dest déclenche une lourde frappe qui passe juste à droite du but de Wojciech Szczesny et termine dans le petit filet.

6e | Memphis Depay trouve Yusuf Demir sur la gauche de la surface. Ce dernier provoque et centre vers le but de la Juventus. Matthijs de Ligt éloigne le danger.

5e | Le FC Barcelone se met à mettre le pied sur le ballon et propose un joli visage sous l'impulsion du jeune Yusuf Demir.

4e | Départ idéal pour le FC Barcelone qui prend déjà l'avantage au tableau d'avantage alors que la Juventus tentait de prendre le dessus.

3e | Memphis Depay ouvre le score ! (1-0)

Gros travail dans l'entrejeu de Yusuf Demir qui porte le ballon et glisse un ballon en profondeur pour Memphis Depay. Profitant des espaces laissés par la Juventus, le Néerlandais ajuste Wojciech Szczesny.

2e | Décalé sur la droite de la surface, Juan Cuadrado centre vers le point de penalty mais la défense barcelonaise éloigne le danger.

1re | La Juventus prend le contrôle du ballon mais le FC Barcelone répond avec un gros pressing. Au tour des Catalans de monopoliser la sphère.

C'est parti !

Ce match entre le FC Barcelone et la Juventus débute suite au coup de sifflet de l'arbitre. Les Catalans engagent.

21h30 | Les deux capitaines, Sergio Busquets (FC Barcelone) et Alex Sandro (Juventus) effectuent le toss.

21h29 | Les deux équipes quittent le tunnel alors que l'hymne du FC Barcelone est entonné. Les Blaugranas jouent dans leurs couleurs traditionnelles tandis que la Juventus joue en blanc et noir.

21h27 | Victoire du FC Barcelone chez les femmes

Avant ce match, les deux équipes féminines se sont opposées. Le FC Barcelone a déroulé avec une victoire 6-0.

21h25 | La 55e édition du Trophée Joan Gamper

Trophée estival du FC Barcelone, il avait été remporté l'an dernier contre Elche (1-0) et le club catalan s'est toujours imposé depuis 2012 et une défaite 1-0 contre la Sampdoria. Les Blaugranas ont gagné 53 éditions de cette compétition. La Juventus a toutefois affronté le Barça en 2005 pour une victoire 2-2/4-2 aux tirs au but.

21h20 | Cristiano Ronaldo de retour

Premier match de préparation avec la Juventus cette saison. Le Portugais sort d'un Euro compliqué même s'il a répondu présent sur le plan individuel. Face au FC Barcelone, un club avec qui il a été un rival lors de son passage au Real Madrid, CR7 aura à cœur de s'illustrer.

21h15 | Yusuf Demir la surprise

Le onze du FC Barcelone se rapproche d'une équipe type mais Yusuf Demir a trouvé sa place dans l'entrejeu. Intéressant lors de la préparation, l'Autrichien va tenter de poursuivre sur ce rythme afin de montrer qu'il peut être une vraie option cette saison pour Ronald Koeman.

21h10 | La Juventus sous Allegri

Grand chamboulement pour la Juventus cette saison avec le retour de Massimiliano Allegri. Avec un retour du 4-3-3, le club turinois va simplifier son approche et retrouve tout doucement ses repères.

21h05 | Le FC Barcelone en pleine crise

Ne pouvant pas inscrire Lionel Messi dans son équipe pour la saison qui arrive, le FC Barcelone a dit adieu à sa star. Un véritable déchirement pour le club catalan qui avance dans un climat assez délétère avec des comptes dans le rouge.

21h | La Juventus monte en puissance

Après une victoire 3-1 contre Cesena, la Juventus a enchaîné avec une victoire 2-1 contre Monza. La Vecchia Signora va devoir continuer à élever son niveau contre une équipe bien plus rodée.

20h55 | Le FC Barcelone reste sur une défaite

La préparation avait bien débuté avec des succès contre le Nastic (4-0) et Gérone (3-1) ainsi qu'une belle victoire face à Stuttgart (3-0). Le FC Barcelone a cependant chuté contre Salzbourg lors de son dernier match (2-1) et va devoir rebondir.

20h50 | Le onze de la Juventus

De son côté, la Juventus s'articule dans un 4-3-3 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart. Devant lui, Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Daniele Rugani et Alex Sandro prennent place. Positionné en sentinelle, Aaron Ramsey est accompagné par Rodrigo Bentancur et Federico Bernardeschi. Enfin, Juan Cuadrado et Cristiano Ronaldo sont alignés aux côtés d'Alvaro Morata en attaque.

20h45 | Le onze du FC Barcelone

A domicile, les Catalans optent pour un 4-3-3 avec Neto dans les buts derrière Sergino Dest, Ronald Araujo, Gerard Piqué et Jordi Alba. Yusuf Demir et Sergi Roberto accompagnent Sergio Busquets dans l'entrejeu. Enfin, le trio offensif est constitué d'Antoine Griezmann, Martin Braithwaite et Memphis Depay.

Bienvenue à l'Estadi Johan Cruyff !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le Trophée Gamper entre le FC Barcelone et la Juventus qui se disputera à l'Estadi Johan Cruyff de Barcelone. Le coup d'envoi est prévu à 21h30.