ASSE-OL : la réaction à chaud d'Houssem Aouar

L'Olympique Lyonnais peut nourrir des regrets. Les hommes de Peter Bosz, qui ont mené jusqu'à la XXe minute, se sont vus refuser 3 buts pour des positions de hors-jeu avant de voir, donc, Wahbi Khazri égaliser en toute fin de match sur un penalty qui fait grincer des dents du côté des Gones. Le buteur du soir côté lyonnais, Houssem Aouar, a lui expliquer que ce match nul concédé à Geoffroy-Guichard, dans les tous dernières secondes du derby, était compliqué à avaler.

La suite après cette publicité

«C'est toujours dur d'accepter le match nul surtout dans ces conditions, vu la physionomie du match. Forcément, c'est très frustrant cette soirée. Personnellement ? Il (Étienne Greend) a fait des parades assez exceptionnelles. J'ai eu la chance d'ajuster la frappe pour marquer. Je pense qu'on aurait pu mettre largement 1 ou 2 buts de plus. Dans cette fin de match, on a concédé ce penalty... C'est frustrant car je pense qu'il y a quand même de la qualité dans notre équipe, on l'a vu par phases de jeu. [...] Il y a 2 faits de jeu qui nous sont contraire mais on va retenir le positif pour aller de l'avant», a ainsi confié l'international tunisien au micro de Prime Video Sport.