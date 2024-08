Memphis Depay proche de rebondir dans un club totalement inattendu !

C’est sûrement l’un des joueurs libres à aller chercher en cette fin de mercato. Sans club depuis la fin de son aventure à l’Atlético de Madrid où son dernier exercice a été assez frustrant (9 buts et 2 passes décisives en 31 matches), Memphis Depay n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Demi-finaliste de l’Euro 2024 avec les Pays-Bas, l’attaquant de 30 ans conserve néanmoins une belle cote et reste en forme.

Dans le viseur de formations turques comme Besiktas et Fenerbahçe, suivi par l’Inter Milan et Côme en Italie, c’est du côté de la France où son nom est revenu récemment avec la rumeur OGC Nice. Pourtant, rien n’est acté pour le moment et une formation espagnole entend en profiter. En effet, selon Relevo, le Rayo Vallecano voudrait réaliser le gros coup Memphis Depay en cette fin de mercato.

Un nouveau coup pour le Rayo après James

Après avoir attiré James Rodriguez dans ses filets, le club madrilène ne serait pas contre l’intégration d’un nouveau joueur expérimenté dans ses rangs. Alors que le club brésilien de Flamengo tente sa chance, le Rayo Vallecano essaye de trouver une solution économique afin de pouvoir réaliser cette opération. Cela devrait passer par le départ de l’attaquant Raul de Tomas qui a la cote du côté du Moyen-Orient.

À l’aise dans la capitale espagnole, Memphis Depay pourrait ainsi apprécier l’approche du Rayo Vallecano qui pourrait récupérer environ 5,5 millions d’euros dans l’opération Raul de Tomas. Le président Raúl Martín Presa a pris les choses en mains et cherche actuellement une solution afin de pouvoir s’offrir Memphis Depay malgré des demandes salariales élevées. Le président du Rayo Vallecano veut frapper fort pour le centenaire du club.