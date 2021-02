Arsenal : un autre Français pour remplacer Lacazette ?

La suite après cette publicité

Alors que l’avenir d’Alexandre Lacazette ne semble plus s’écrire du côté d’Arsenal, les Gunners cherchent déjà à trouver son remplaçant et s’intéressent à un autre Français.

Selon les informations de The Express, Arsenal aurait ciblé Odsonne Edouard pour remplacer Lacazette. L’attaquant français de 22 ans plaît beaucoup à Mikel Arteta et son prix estimé à seulement 15 millions d’euros arrangerait les affaires des Gunners. Lié au Celtic jusqu’en 2022, l’ancien joueur du PSG ne veut pas prolonger et devrait partir dès cet été pour rapporter une somme d'argent à son club. Un remplaçant tout trouvé à Lacazette qui devrait sans doute quitter Londres. C’est peut-être la bonne affaire du mercato estival.