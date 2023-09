PSG : Blaise Matuidi vole au secours de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que le transfert de Marco Verratti à Al-Arabi ne soit officialisé. Après 11 saisons passées au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain italien s’apprête à découvrir un nouveau défi en quittant le vieux continent. En marge de sa signature en terre qatarie, l’international transalpin (55 sélections, 3 buts) divise dans le camp parisien. Si certains fans auraient souhaité qu’il reste compte tenu de son apport dans la conquête des nombreux titres nationaux du PSG, d’autres ont estimé que Marco Verratti avait fait son temps en soulignant son mode de vie, parfois loin d’être irréprochable.

Ce n’est pas le cas de son ancien coéquipier, Blaise Matuidi. Désormais retraité, l’ex-Parisien (295 participations entre 2011 et 2017) est revenu sur le parcours du natif de Pescara, qu’il considère comme un joueur majeur ayant marqué l’histoire du PSG entre 2010 et 2020. «À mes yeux, vu les titres qu’il a remportés. Marco a marqué l’histoire du PSG. Quand il est arrivé, il était tout jeune, insouciant, personne ne le connaissait. Mais dès ses premiers ballons, on a vu que c’était un petit joyau qui allait faire vibrer le Parc des Princes… C’est peut-être ce que certaines personnes ont envie de retenir. Et Marco ne s’est jamais caché d’être un bon vivant. N’oubliez pas qu’au départ, c’est un gamin qui arrive à Paris depuis Pescara. Ce n’est pas le rythme de vie. Mais il savait être sérieux aussi. Je peux vous assurer que Marco n’est jamais arrivé à l’entraînement en retard, qu’il a toujours été un grand pro», a déclaré l’ex-international français (84 sélections, 9 buts) lors d’un entretien accordé à L’Equipe.