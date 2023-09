PSG : Jérôme Rothen évalue Marco Verratti

La suite après cette publicité

Le transfert de Marco Verratti n’est pas encore officiel mais l’Italien est déjà arrivé au Qatar où il doit s’engager en faveur de Al-Arabi. 11 ans après son arrivée à Paris, il quitte un club où il a tout connu de l’aventure qatarie. Il est même le joueur qui a remporté le plus de titres dans l’histoire du club. Pour autant, Jérôme Rothen ne le considère pas comme un élément légendaire des Franciliens. D’après le consultant de RMC Sport, ancien joueur du PSG, Verratti fait partie de l’histoire récente mais il ne doit pas être considéré parmi les plus grands que ce club ait connus.

«Si on s’amuse dans un classement de 20 ou 30 joueurs du PSG, oui il en fait partie. C’est le joueur le plus titré au PSG, même si les Qataris sont arrivés avec de gros moyens. Rester plus de 10 ans ici, en étant tout le temps titulaire tout le temps. Il fait partie des grands joueurs mais pas de légende. Il y en a trois pas plus. Il y a Luis Fernandez automatiquement. C’est la figure, l’homme du PSG Luis. Safet Susic aussi. J’ai été marqué par Raï. C’est un champion du monde. Pedro (Pauleta), j’ai joué avec lui. J’ai du mal à le mettre sur la même ligne, sinon je mets David Ginola. Dans le PSG qatari, il y a aussi Ibrahimovic. Il a fait passer un cap à ce club. Verratti fait partie des 20 ou 30 joueurs mais pas comme une légende, juste comme un joueur emblématique.» Ça a le mérite d’être clair.