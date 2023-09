PSG : Marco Verratti arrive à Doha

La suite après cette publicité

C’est une longue page d’une dizaine d’années qui s’apprête à se fermer. Marco Verratti n’appartiendra bientôt plus au Paris Saint-Germain, mais à Al-Arabi. Le milieu de terrain italien, pas dans les plans de Luis Enrique, devrait s’engager dans les prochains jours officiellement dans sa nouvelle équipe.

Et pour cause, Marco Verratti est en approche de Doha, où il y est attendu ce lundi, d’après L’Équipe. L’ancien joueur de Pescara doit également passer sa visite médicale mardi, afin de boucler de manière définitive son transfert chez le club qatarien. Pendant ce temps, le doute plane sur Julian Draxler, pas certain de quitter la Capitale à cause de problèmes familiaux.