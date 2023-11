Arsenal-Lens : Mikel Arteta n’en revient toujours pas du scénario

Arsenal tient sa revanche ! Battu lors de la confrontation aller à Bollaert (2-1), le club londonien a dicté sa loi à l’Emirates Stadium en s’offrant un succès retentissant face au RC Lens (6-0). Une victoire nette et sans bavure qui permet aux Gunners d’assurer la première place du Groupe B et d’envisager l’ultime rencontre de la phase de poules contre le PSV Eindhoven avec moins de pression en marge du tirage au sort pour les 8es de finale de la Ligue des champions, programmé le 18 décembre.

En attendant, Mikel Arteta a eu beau savourer ce succès, il n’en revenait toujours pas du scénario à l’issue de la rencontre, comme il l’a confié devant la presse. «Je n’avais même pas rêvé comme ça ! Nous avons eu la chance de nous qualifier aujourd’hui et d’être en tête du groupe et je pense que nous l’avons fait de manière convaincante contre une très bonne équipe», a indiqué le coach espagnol avant de revenir sur la prestation de ses protégés. «Dès le début, l’équipe a fait preuve de beaucoup d’agressivité et de détermination. Tout s’est passé de la bonne manière dans les 30 premières minutes. Cela a été vraiment utile pour gagner le match. C’est formidable que nous soyons capables de gagner de cette façon. Mais je pense que la constance dont nous avons fait preuve à domicile en ne prenant aucun but et en marquant beaucoup est un facteur vraiment positif. Ces joueurs doivent avoir ces expériences et croire que nous pouvons le faire contre nos adversaires», a-t-il fini par conclure.