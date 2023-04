L’aveu sincère de Julien Fournier

Ces derniers jours, Christophe Galtier fait l’actualité. Le technicien français est accusé de racisme envers certains joueurs de l’OGC Nice, notamment les éléments musulmans de son ancien groupe. Tout est finalement parti d’un e-mail de Julien Fournier (ancien directeur du football) envoyé à sa direction et qui a fuité dans les médias. Depuis, Fournier est sorti du silence et a expliqué ne pas avoir contribué à la diffusion de ce fameux e-mail. Hasard du calendrier, une interview de l’ancien dirigeant niçois donnée à 90Football.fr a été publiée ce lundi. Elle a visiblement été réalisée avant la fameuse affaire Galtier. On en apprend toutefois un peu plus sur la personnalité et les méthodes de Julien Fournier.

«Ce n’est pas toujours facile de travailler avec moi car je peux avoir ma personnalité. Mais c’est facile dans le sens où l’entraîneur est le patron de l’équipe et moi je viens en soutien de lui. Je suis pénible, très investi dans le choix de l’entraîneur, mais quand on l’a choisi, c’est carte blanche sur le terrain. C’est pour ça que je travaille beaucoup en amont avec eux parce que j’estime que, normalement, si le projet a été bien expliqué et partagé, il n’y a plus de surprises. Moi, ce qui m’interpelle, c’est de voir à quel point il n’y aucune anticipation dans les clubs. C’est-à-dire qu’on attend d’avoir des mauvais résultats et on regarde les entraîneurs libres sur le marché pour aller les chercher. Je dis toujours à un entraîneur, dans un souci de transparence: "mon travail est de trouver le prochain, donc ne t’inquiète pas si je vais voir d’autres entraîneurs".» Un discours cash de la part de Julien Fournier, qui n’a pas eu de bonnes relations avec Galtier l’an dernier.

