Le Real Madrid s'attaque à un très gros chantier

Le mercato a fermé ses portes il y a quelques heures seulement mais pour le Real Madrid, le plus dur ne fait sans doute que commencer. Moins actif qu'à l'accoutumée sur le marché des transferts, le champion d'Espagne fait face à un chantier autrement plus conséquent. Pas moins de 7 joueurs qui constituent son effectif arrivent en fin de contrat dans un an, tandis que 4 autres sont en difficultés. Si pour la minorité des cas, ça ne devrait pas poser problème, il risque d'y avoir un très large chamboulement en fin de saison.

Commençons par les dossiers les moins complexes. Karim Benzema en est un. C'est un intouchable, comme le rappelle Marca. Son renouvellement est tenu pour acquis selon la direction. Pour Luka Modric, cela dépendra de sa saison et de sa forme mais le voir poursuivre une année de plus entrerait dans la logique de la stratégie du Real Madrid. Comme pour cette saison où la prolongation du Croate avait tardé à venir, cela ne devrait pas être source de tensions. Toni Kroos préfère lui aussi attendre de connaître son niveau avant de se décider. S'il prolonge, ça sera pour un an. C'est la politique du Real.

Le cas Asensio tend le Real Madrid

Et puis il y a les situations plus épineuses à gérer. On commence par celle de Marco Asensio dont la stratégie ressemble fortement à celle d'un joueur qui souhaite s'en aller libre en fin de saison. L'attaquant a préféré rester au club cet été malgré des offres et le fait que le Real l'aurait bien vendu pour récupérer des sous. Forcément, ça crée des problèmes. Pour Dani Ceballos, c'est un peu la même chose, même si le milieu de terrain a réussi à satisfaire Carlo Ancelotti la saison dernière. Une prolongation est encore possible.

Le cas de Nacho est un peu différent. Il n'est pas indispensable au Real Madrid mais sa polyvalence, sa loyauté et sa régularité lorsqu'on fait appel à lui sont appréciées en interne. Si aucun problème de blessure ou de méforme intervient, le défenseur devrait prolonger d'un an. Tout le contraire d'un Mariano Diaz qui a de nouveau refusé de partir cet été, préférant toucher son très confortable salaire. Il va s'en dire que la Casa Blanca est impatiente de le voir partir en juin prochain.

Quid de Hazard ?

Enfin, il y a 4 joueurs dont la situation est à gérer. Eden Hazard a encore deux années de contrat mais il est à vendre depuis un an. Forcément avec l'échéance de son bail qui approche, il sera plus simple de trouver une solution (rupture à l'amiable, prêt?). Andriy Lunin est dans la même situation contractuelle que le Belge. Satisfait de son travail à l'entraînement, le Real souhaite conserver la doublure de Courtois seulement, ce dernier commence aussi à piaffer d'impatience et attend son heure. Une décision s'imposera l'été prochain.

Alvaro Odriozola a bien failli partir cet été (à Nottingham Forest notamment) mais l'affaire a finalement capoté. C'est malheureux pour lui car il risque de très peu jouer, voire de ne pas jouer du tout. Sous contrat jusqu'en 2024, comme pour Hazard, le latéral aura moins de mal à se sortir de cette situation l'été prochain. Il reste aussi Jesus Vallejo qui a tout de même trois ans de contrat à remplir au Real. S'il ne dispose pas d'un gros salaire, le défenseur central est trop loin dans la hiérarchie pour espérer quelque chose. Il n'a pas trouvé de club cet été.