La sortie balbutiante de Warren Zaïre-Emery sur Kylian Mbappé

Qui sera le leader du PSG en l’absence de Kylian Mbappé à la reprise en août prochain ? Et bien en attendant d’éventuelles recrues, beaucoup considèrent que Warren Zaïre-Emery a les épaules pour endosser ce costume. En conférence de presse pendant le rassemblement des Bleus, le jeune milieu de terrain parisien a été interrogé sur ce possible futur rôle et sur l’avenir du Bondynois.

« Il y a beaucoup de leaders avant moi. Comment répondre à cette question… C’est sûr qu’on aimerait garder Kylian au club car c’est l’un des meilleurs joueurs au monde si ce n’est le meilleur. Ce rôle de leader, je ne me pose pas la question. Cela viendra naturellement comme chez les Espoirs où cela s’est fait petit à petit. On m’a mis en confiance pour qu’ensuite je parle, je m’exprime, je dise les choses. Si un poste de leader vient, cela se fera naturellement », a expliqué le joueur, assez gêné et hésitant.