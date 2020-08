Bordeaux : Laurent Koscielny nouveau capitaine

Demain soir, la Ligue 1 Uber Eats va faire son grand retour. Et pour cette première journée, les passionnés de ballon rond auront le droit à une belle affiche puisque les Girondins de Bordeaux recevront le FC Nantes à 19 heures. Avant ce choc, Jean-Louis Gasset, nommé entraîneur du club au scapulaire la semaine dernière, s'est présenté en conférence de presse comme le veut la tradition. Et l'ancien coach de l'ASSE a fait une annonce forte. En effet, il a annoncé que Laurent Koscielny (34 ans) serait le nouveau le capitaine de l'équipe girondine. Le brassard a dont été retiré à Benoît Costil. Gasset a expliqué qu'il préfère que ce soit un joueur de champ qui soit le capitaine de l'équipe.

Le joueur a, lui, confié : « Ça ne change rien de particulier même si c'est une fierté de porter le brassard du club. Le plus important est de garder ce groupe sain et d'aller où l’on veut aller, c'est à dire le plus haut possible. Les quatre cadres de l'équipe sont là comme on l'a été dans le passé. J'en ai parlé avec Benoît (Costil) car si je suis à Bordeaux c'est grâce à lui aussi. J'ai énormément de respect pour lui en tant que joueur et en tant qu'homme. Il a accepté et maintenant on continue à avancer ensemble comme nous l'avons fait par le passé. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je ne me cache pas ».