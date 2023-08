Fred quitte Manchester United et signe à Fenerbahce !

C’était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, c’est désormais officiel : Fred quitte Manchester United pour rejoindre le Fenerbahce. C’est ce qu’a annoncé le club du nord de l’Angleterre, ajoutant que le joueur de 30 ans va s’envoler pour Istanbul afin d’y passer la traditionnelle visite médicale. Le club stambouliote a également officialisé la nouvelle. Arrivé à l’été 2018 en provenance du Shakhtar Donetsk, il a disputé 213 rencontres et a inscrit 14 buts sous la tunique mancunienne.

Dans leur communiqué, les Red Devils ont tenu à remercier le milieu brésilien pour son passage à Old Trafford : «Le joueur de 30 ans laisse tant de souvenirs positifs de son passage à Old Trafford, où il a été un individu extrêmement populaire, à la fois en tant que personne et en tant que joueur. Tout le monde au club souhaite bonne chance à Fred pour l’avenir.»