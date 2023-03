EdF (F) : Wendie Renard veut faire son retour avec les Bleues

La suite après cette publicité

Après la destitution de Corinne Diacre, plusieurs joueuses de l’équipe de France devraient logiquement faire leur come-back avec les Bleues. À commencer par l’un des piliers de la défense centrale : Wendie Renard. Interrogée ce mardi matin sur Europe 1, la défenseure de 32 ans se dit prête à revenir. Pour rappel, cette dernière avait annoncé son départ dans un message sur son compte Twitter en disant ne "plus cautionner le système actuel".

« Il faut aussi que le prochain sélectionneur ait envie de travailler avec moi, c’est le sélectionneur qui me sélectionnera si je suis performante avec mon club (…) mais pourquoi pas ? (…) Je suis une compétitrice dans l’âme. J’aime ce maillot et je veux tout faire pour gagner un titre avec. » Prochaine échéance pour elle, la Coupe du monde qui aura lieu cet été (du 20 juillet au 20 août) en Australie et en Nouvelle-Zélande.

