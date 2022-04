ASSE : Mahdi Camara mis à pied après une bagarre

Pascal Dupraz s'en serait bien passé. L'Équipe nous apprend ce mardi que l'AS Saint-Étienne a décidé de suspendre Mahdi Camara (23 ans) avec effet immédiat, avec suspension de salaire, pour une durée de cinq jours. La raison ? Le polyvalent milieu de terrain des Verts a en fait été impliqué dans une bagarre avec le gardien de l'équipe réserve (N3), Yanis Bourbia, à l'Etrat, le centre d'entraînement du club stéphanois, lundi après-midi. Cette altercation prend racine à Geoffroy-Guichard, dimanche, lors de la défaite de l'ASSE contre l'OM (2-4) en Ligue 1. Mahdi Camara aurait été la cible de moqueries émanant de la bouche de trois individus dans la tribune VIP du chaudron. Le ton serait alors monté, comme l'explique le quotidien sportif, entre eux et la famille du Stéphanois.

Le frère de Camara en serait même venu aux mains avec l'un des trouble-fêtes après que des insultes auraient été proférées à l'encontre de sa maman. Apprenant, avec stupeur, que Yanis Bourbia se ventait d'avoir « cassé la bouche du frère de Camara », le n°8 des Verts serait alors parti le chercher dans le vestiaire de la réserve. Le portier remplaçant de la N3 aurait alors refusé de présenter ses excuses, mettant Camara hors de lui. Bourbia s'en serait sorti avec "le nez cassé et la bouche amochée", nécessitant même une hospitalisation et des points de suture. Malgré les excuses de l'homme aux 28 matchs de L1 cette saison, la direction de l'ASSE a donc préféré le suspendre pour marquer le coup. Il manquera donc le match capital dans la course au maintien à Lorient, vendredi (21h), alors que le clan Bourbia pourrait porter plainte contre Camara pour coups et blessure.