L'OGC Nice ne lève pas l'option d'achat de Riza Durmisi

Riza Durmisi était arrivé à l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de la Lazio lors du dernier mercato hivernal. Il n'a eu le temps de disputer que 5 rencontres avec les Aiglons, lui qui venait à Nice pour se refaire une santé après une première partie de saison blanche avec la Lazio. Cela n'a pas porté ses fruits et l'épidémie de coronavirus s'est chargé du reste. L'OGC Nice a donc annoncé ne pas lever l'option d'achat pour le latéral gauche danois.

« Prêté au Gym par la Lazio lors du mercato hivernal, Riza Durmisi ne reportera pas le maillot rouge et noir. L’OGC Nice a choisi de ne pas lever l’option d’achat pour le latéral gauche. Depuis sa qualification en janvier, il avait pris part à 4 rencontres de championnat et une de coupe de France. Informé de cette décision, l’international Danois a avec élégance remercié le club pour l’opportunité donnée, et souhaité le meilleur aux Aiglons. L’OGC Nice lui adresse également tous ses voeux de succès », peut-on lire sur le site officiel du club azuréen.