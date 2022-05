Maxwell explique les échecs consécutifs du PSG en LdC

Travaillant désormais pour l'UEFA, Maxwell, l'ancien latéral gauche du PSG entre autres, a été interrogé par So Foot sur les raisons des échecs successifs du club francilien en Ligue des Champions. Le Brésilien estime que cette obsession et ce besoin absolu d'y parvenir rapidement jouent en défaveur de Paris : «c’est une question difficile. Je crois que ce titre, qui était un désir, est devenu une obsession essentiellement à cause des gens, du public. Or, un tel projet doit être construit lentement. Je crois que c’est difficile de trouver un pourquoi, mais ce qui est certain, c’est que cette équipe est compétitive.»

La suite après cette publicité

Egalement interrogé sur le supposé piédestal sur lequel les joueurs sont placés, l'ancien latéral du Barça indiquait que seuls ceux à l'intérieur du club pouvaient savoir réellement ce qu'il s'y passe, tout en n'oubliant pas à quel point le club a grandit en 10 ans : «je pense que c’est compliqué pour un observateur extérieur d’avoir les connaissances nécessaires pour parler de ce qui se passe vraiment à l’intérieur. Pour moi, le club a beaucoup grandi, les fans peuvent être fiers de ce que le PSG est devenu en dix ans, en matière de marque sportive. On espère évidemment des titres européens, les joueurs doivent croire que le plus important, c’est l’intérêt du club, mais c’est difficile de parler, de là où on est, des relations entre le club et ses joueurs.»