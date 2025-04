Le retour de Neymar à Santos tourne au fiasco total !

La nouvelle a immédiatement fait le tour du monde de la presse sportive. Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, Neymar aura tenu moins d’une demi-heure avant de rechuter. De nouveau touché derrière la cuisse gauche, le Brésilien est sorti du terrain en larme, encore une fois. Les caméras avaient déjà capté un rictus de douleur du capitaine quelques minutes avant, lors de la célébration du premier but signé Zé Ivaldo. Cela n’a pas empêché Santos de battre l’Atlético Mineiro (2-0) et d’obtenir sa première victoire à l’occasion de cette 4e journée de Série A mais forcément cet énième problème physique fait encore jaser.

Revenu à la compétition il y a seulement trois jours, Neymar aura donc disputé moins d’un match (45 minutes contre Fluminense pour son retour, et 30 minutes hier) avant de devoir retourner à l’infirmerie. Il venait tout juste d’en sortir après s’être déjà blessé à l’ischio début mars. Cela lui avait valu 5 semaines d’arrêt et un forfait pour le rassemblement avec l’équipe du Brésil. Une convocation qu’il a d’ailleurs tenté d’honorer car en accord avec le staff médical de Santos et son entraineur, qui a d’ailleurs été viré lundi dernier, le milieu offensif avait pris place sur le banc lors de la demi-finale du championnat paulista contre les Corinthians, sachant pertinemment qu’il était dans l’incapacité de jouer.

Le retour au pays prend une mauvaise tournure

Le coup de bluff n’a pas marché, pas plus que sa tentative de protocole médical express bien sûr. Il a dû observer une longue phase de repos et s’apprête à refaire la même chose. La soirée de mercredi devait être belle pourtant. Il est entré au Vila Belmiro avec le numéro 100 dans le dos, pour autant de fois qu’il a foulé la pelouse de son club formateur. On le reverra sans doute avec le maillot du Peixe avant la fin de son contrat fin juin mais dans ces conditions, comment faire confiance à la star au physique si fragile et déjà âgée de 33 ans ? Le Brésil se posait déjà pas mal de questions avant son retour au pays, qui, cela se confirme, est en train de prendre un mauvais virage.

«Les choses ne fonctionnent pas comme prévu, car il a atteint un point dans sa carrière où il a besoin de plus de soins. Les fans de Santos sont de plus en plus frustrés par son retour, principalement parce qu’il n’est pas revenu sur le terrain, affirme par exemple une plume d’UOL, Bira. Il a marqué de beaux buts, mais sans avoir eu un rôle majeur durant les matchs. Et les matchs où il a marqué étaient contre des équipes moins réputées.» Neymar a pour le moment participé à neuf rencontres toutes compétitions confondues avec Santos pour trois buts et trois passes décisives mais les résultats sont pour le moment insuffisants.

«Neymar est un ex-joueur toujours en activités»

«Sur le plan sportif, son retour est un fiasco pour Santos. Et il est peu probable qu’il parvienne à inverser cette tendance, déclare pour sa part Milly Lacombe, toujours sur UOL. Beaucoup d’enfants étaient enthousiastes à l’idée de ce retour car, pour eux, Neymar est dans les jeux vidéo. Ce n’est pas que Neymar n’a pas pu jouer son rôle sur le terrain, il n’a pas respecté les supporters de Santos.» Le célèbre commentateur brésilien, Juca Kfouri, va lui beaucoup plus loin dans son éditorial et vise directement le joueur qui, selon lui «paye le prix d’avoir troqué la vie d’athlète contre celle de popstar.» Et de conclure cinglant. «Neymar est un ex-joueur toujours en activité.»