Le Séville FC prépare une révolution totale

Après avoir terminé la saison dernière à la douzième place, le Séville FC signe encore un exercice décevant, pointant à la treizième marche du classement du championnat espagnol. Une énorme déception au cours d’une nouvelle saison marquée par une énorme instabilité, tant institutionnelle que sur le banc de touche. Cette saison encore, le club andalou a eu trois entraîneurs différents, signe que ce club un temps présenté comme un modèle de gestion sportive traverse des moments très compliqués.

Le volet financier est aussi très important et l’absence de participation européenne coûte et coûtera très cher. D’autant plus que peu de joueurs sont parvenus à se mettre en valeur ces derniers temps et qu’il sera donc compliqué de miser sur de grosses ventes cet été, avec le buteur marocain Youssef En-Nesyri qui fait partie des rares joueurs à avoir une grosse cote sur le marché. Une situation complexe, mais la direction sévillane, menée par Victor Orta, prépare une grosse révolution pour enfin retrouver le haut de tableau dès la saison prochaine.

Du sang neuf dans l’équipe

D’abord, il y a l’entraîneur à choisir. Quique Sanchez Flores, arrivé fin décembre, ne continuera pas. Selon bon nombre de médias locaux, l’heureux élu sera Francisco Javier García Pimienta, ancien coach du Barça B et actuellement à Las Palmas, qu’il a fait monter en Liga, en plus de maintenir les insulaires cette saison. Coach plutôt à la mode en Espagne, notamment grâce à son style de jeu tourné vers l’offensive, c’est un pari déjà salué par la critique en Espagne, et beaucoup de fans sont assez enthousiastes. Surtout qu’il pourrait débarquer avec un de ses protégés, Kirian Rodríguez, un des meilleurs milieux de terrain de la saison outre-Pyrénées.

D’autres joueurs au profil intéressant pourraient aussi débarquer. La presse sévillane mentionne par exemple Sergio Arribas, milieu offensif formé au Real Madrid et auteur d’une saison intéressante à Almeria, auteur de 7 buts et 4 passes décisives avec l’équipe qui va être reléguée en D2. Enfin, come l’indique Relevo, le club a trouvé un accord pour prolonger sa pépite Isaac Romero, qui suscitait des convoitises un peu partout en Espagne et dans le reste de l’Europe. Au niveau de départs, Erik Lamela est par exemple annoncé du côté de Besiktas, alors que Rafa Mir a de grandes chances de retourner à Valence. L’été va être encore plus chaud que d’habitude en Andalousie.