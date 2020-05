Juventus : Blaise Matuidi était en «psychose» après avoir été testé positif au Covid-19

De nombreux footballeurs ont été testés positif au Covid-19 ces dernières semaines. C'est notamment le cas de Blaise Matuidi, le milieu de terrain français de la Juventus, qui est aujourd'hui guéri. Une période forcément difficile pour le champion du Monde 2018. Lors d'un live avec Medhi Benatia organisé par Bros. Stories, le joueur de 33 ans est donc revenu sur celle-ci, expliquant notamment qu'il était «en psychose» par la suite.

«Franchement, c'est dur. Quand j'étais positif, même pour aller faire les courses, je ne pouvais pas sortir. Je te dis la vérité, c'est dur. Et après, dis toi que même quand je suis sorti et que j'ai commencé à aller faire mes courses, j'étais en psychose en fait. J'avais une psychose mais naturelle parce que tu te dis : 'mince, la personne qui est là, il ne faut pas qu'elle soit trop prêt, on ne sait jamais.' Tu vois, tu psychotes. Il faut être fort mentalement», a déclaré l'ancien Parisien.