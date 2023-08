Manchester United et Liverpool réactivent la piste Ryan Gravenberch

Débarqué en 2022 en provenance de l’Ajax Amsterdam avec la casquette de grand espoir du football néerlandais, Ryan Gravenberch n’a pas pu s’imposer sous les couleurs du Bayern Munich. Du haut de ses 21 ans, le milieu de terrain n’a eu qu’un rôle de supersub sous les ordres de Julian Nagelsmann la saison dernière, même s’il a disputé 33 matches.

Sous les ordres de Thomas Tuchel, l’ancien de l’Ajax ne semble pas non plus avoir bousculé la hiérarchie. Et un départ est désormais étudié. Selon nos informations, cette semaine, Liverpool et Manchester United ont réactivé la piste menant à l’international néerlandais (11 sélections). Pour le moment, aucune offre n’a été faite, mais le joueur préfère rejoindre les Red Devils en cas de départ.