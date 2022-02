Girondins de Bordeaux : des recrues très attendues

Au début du mois de janvier, Admar Lopes directeur sportif du club et Gerard Lopez président, étaient très attendu par les supporters. Avec les très mauvais résultats de l'équipe en Championnat (17eme place et une lutte pour le maintien), les Girondins devaient absolument se renforcer dans le secteur défensif. La défense est d'ailleurs la pire des 5 grands championnats (53 buts encaissés) devant la lanterne rouge de la Bundesliga Greuther Fürth. Dans ce sens, les dirigeants bordelais ont d'abord mis de côté trois joueurs jugés décevant dans ce secteur à savoir Koscielny, Otavio et Baysse. Les deux premiers ont même quitté les Girondins cet hiver. Et Bordeaux, à la recherche d'un défenseur connaissant la Ligue 1 et expérimenté, a jeté son dévolu sur Marcelo, tout juste libéré par l'OL qui ne comptait pas sur lui.

Le défenseur brésilien de 34 ans arrive donc avec le statut d'homme d'expérience. Physiquement, s'il s'est pleinement investi lors de son passage avec la réserve de l'OL sur les six derniers mois, des doutes subsistent sur sa capacité à répondre présent en Ligue 1 immédiatement. Mais ce pari de la direction bordelaise pourrait bien marcher. D'abord parce que Marcelo ne peut qu'apporter à une défense bordelaise d'une faiblesse abyssale et surtout sur les duels aériens. Alors que Bordeaux encaisse plus de 50% de ses buts sur des centres, l'ancien défenseur de l'OL aidera forcément par sa présence dans la surface et sa solidité. Et son leadership naturel pourrait faire du bien à une équipe en manque de cadres.

Josuha Guilavogui et Anel Ahmedhodzić, les vraies bonnes pioches

Avec la perte de Koscielny et la volonté de se séparer d'Edson Mexer, Bordeaux a aussi souhaité récupérer un autre défenseur central. Et après des premières négociations avec Phil Jones, c'est finalement sur la pépite de Malmo Ahmedhodžić que Bordeaux a foncé. Le jeune joueur international bosnien est la bonne surprise de fin de mercato. Considéré comme l'un des plus gros espoirs européens à son poste, il possède déjà une grande expérience avec plusieurs matches de Ligue des champions ou en sélection. Très doué balle au pied, il dispose d'un gros gabarit et d'une très grande capacité à lire le jeu. Avec une faible concurrence en défense centrale, il devrait sans aucun doute avoir une place de titulaire sans trop de difficulté. À lui désormais de confirmer tout son potentiel et de montrer qu'il fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Mais surtout, à lui d'aider à corriger les problèmes défensifs de son équipe.

Mais le gros coup de pouce dans ce mercato pour Bordeaux se nomme Josuha Guilavogui. Le milieu de Wolfsburg, qui est assurément l'un des meilleurs joueurs de son équipe cette saison, va venir renforcer une équipe bordelaise en manque criant d'impact physique au milieu de terrain et qui s'est séparé d'Otavio dans les dernières heures du mercato. Longtemps dans les papiers de Galatasaray, Guilavogui a fait le choix de rejoindre Bordeaux et va apporter toute son expérience à une équipe en manque de sérénité. Cette recrue semble être un renfort immédiat, bien loin des "paris tentés" sur le poste de défenseur central surtout que l'ancien Stéphanois connait bien la Ligue 1. Enfin, Bordeaux a aussi enregistré l'arrivée de l'ukrainien Danylo Ignatenko (24 ans) en prêt avec option d'achat en provenance du Chakhtar Donetsk. Ce milieu de terrain d'1m90 est un nouveau pari tenté par la direction bordelaise. Très peu utilisé depuis plusieurs saisons, il devrait apporter dans la rotation au milieu de terrain, là où les Bordelais semblent avoir le moins de choix.