Liga : meilleures audiences pour le Barça malgré Mbappé

L’arrivée de Kylian Mbappé a suscité de fortes attentes chez les Madrilènes, mais visiblement, le grand public espagnol préfère regarder les rencontres de la bande de Pedri et Lamine Yamal. Effectivement, le match du Barça face à l’Athletic ce week-end a été regardé par 701.000 personnes outre-Pyrénées, contre 660.000 pour le celui du Real Madrid contre Valladolid.

Les Merengues ont aussi fait moins que le duel entre Séville et Villarreal (653.000), mais ce dernier était diffusé en clair, contrairement à ceux des Barcelonais et des Madrilènes. L’Atlético de son côté a fait 515.000 spectateurs. Une statistique à relativiser puisqu’en Espagne, le piratage est un sport national et que les Catalans affrontaient un club assez populaire, mais qui interpelle tout de même.