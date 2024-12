Le Real Madrid reçoit 3 récompenses

Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le Real Madrid a également été largement honoré. Le club madrilène a été élu meilleur club de l’année, soulignant une fois de plus son prestige et la force de ses performances sur les pelouses européennes. Carlo Ancelotti a été couronné meilleur entraîneur, récompensant son travail de gestion et ses succès à la tête de la Casa Blanca.

En parallèle, Florentino Pérez a reçu un prix spécial en tant que meilleur président, soulignant son rôle significatif dans le développement et les succès du club au fil des années. Ces distinctions, retransmises en direct par Marca, témoignent de l’influence et de la réussite continue du grand Real Madrid.