L’Atlético Nacional a recalé Wuilker Fariñez à la visite médicale

Coup de théâtre dans le dossier Wuilker Fariñez (25 ans). Après avoir résilié ses six derniers mois de contrat avec le RC Lens, ce que nous vous révélions le 4 janvier dernier, le portier était sur le point de s’engager avec l’Atlético Nacional mais le club colombien a publié un communiqué affirmant avoir recalé le Vénézuélien de 25 ans.

La suite après cette publicité

L’état de son genou a été jugé insatisfaisant, lui qui s’est remis d’une longue blessure qui lui a valu un an et demi de convalescence en raison de complications. L’ancien Lensois devrait tout de même rapidement retrouver un club car selon La Voix du Nord, les Millonarios de Bogota sont sur le point de le faire revenir deux ans et demi après son départ.