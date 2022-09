Nice : les dessous du divorce avec Lucien Favre

La suite après cette publicité

La fin de l’histoire d’amour entre l’OGC Nice et Lucien Favre ne fait plus aucun doute. Battus chez eux par Angers juste avant la trêve internationale et treizièmes du classement de Ligue 1, les Aiglons continuent de décevoir. Grand artisan du retour du coach suisse sur la Côte d’Azur, le président Jean-Pierre Rivère a perdu son pari.

De son côté, le technicien helvète ne s’accrochera pas à son poste. Bien au contraire. Favre, qui est rentré au pays, est pressé de céder son fauteuil. Le Suisse pourrait d’ailleurs partir avec un joli chèque de 3 M€. Le Gym a en tout cas déjà préparé sa succession puisque nous vous avons révélé en exclusivité que les propriétaires du club ont activé la piste menant à Mauricio Pochettino.

Un gros problème avec Schmeichel

Libre depuis son limogeage du Paris Saint-Germain, l’Argentin serait d’ailleurs très intéressé à l’idée de prendre les rênes de cette équipe. Favre, lui, ne veut plus en entendre parler. Et pour cause. RMC Sport révèle les différents points qui ont conduit le Suisse au départ. Comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, il y a eu ce mercato estival durant lequel Favre n’a rien décidé et s’est vu imposer plusieurs recrues. Venu pour un projet, ce dernier a rapidement compris que la réalité était bien différente.

Ensuite, son autorité au sein du vestiaire a été sévèrement remise en cause. Le courant ne semblait plus passer avec la jeune génération, mais c’est surtout avec Kasper Schmeichel qu’il y a eu un gros problème. Arrivé en surpoids, le portier danois a enfreint plusieurs règles de vie du groupe. Enfin, son entourage, qui est en contact direct avec le boss Sir Jim Ratcliffe, ne s’est pas privé d’appeler le milliardaire anglais pour que Schmeichel soit titularisé. Autant d’éléments mis bout à bout qui ont fini par en finir avec les rêves de come-back triomphant de Favre.