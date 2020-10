Ligue des Nations : le Luxembourg s'amuse avec Chypre, le Monténégro garde la tête

Ce samedi, la Ligue des Nations reprenait ses droits avec les deux matches du Groupe 1 de la poule C, Luxembourg-Chypre et Monténégro-Azerbaïdjan. Une 3ème journée lancée sur les chapeaux de roues par le leader, le Monténégro, et son numéro 10 Stevan Jovetic (1-0, 9e). Un écart ensuite creusé en fin de match par Igor Ivanovic (2-0, 72e). En parallèle, au stade Josy Barthel, le Luxembourg avait fait le break dès la pause grâce à son buteur maison Danel Sinani.

L'attaquant prêté cette saison à Waasland-Beveren (Belgique) réussissant le doublé, en ouvrant bien son pied (1-0, 12e) puis en se montrant opportuniste (2-0, 26e), à chaque fois sur un service de Vincent Thill. Fort de ce deuxième succès en trois matches, le Luxembourg se place juste derrière le Monténégro (3 victoires en 3 rencontres) et devant l'Azerbaïdjan. Chypre est bon dernier.

Les résultats des matches de 15h :