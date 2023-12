Bundesliga : avant le PSG, le Borussia Dortmund battu lors d’un choc haletant contre Leipzig

Semaine charnière pour le Borussia Dortmund. Déjà qualifiés en Ligue des Champions dans un groupe F très relevé, les Marsupiaux affronteront le Paris Saint-Germain ce mercredi dans un Signal Iduna Park probablement en ébullition. En attendant, ces derniers affrontaient Leipzig pour le compte de la 14e journée de Bundesliga ce samedi en fin d’après-midi. Un choc entre deux équipes ambitieuses mais qui ont connu quelques zones de turbulences depuis le début de saison. Et le début de match face au RBL aura été très compliqué pour le BVB. Dès la 15e minute de jeu, les hommes d’Edin Terzic étaient réduits à dix suite à l’expulsion de Mats Hummels pour un tacle en tant que dernier défenseur sur Loïs Openda. En infériorité numérique, Dortmund s’est exposé aux coups de boutoir adverses et a finalement cédé sur un corner. Au marquage de Mohamed Simakan, Ramy Bensebaini est surpris que l’ancien Strasbourgeois ne reprenne pas le ballon et propulse ce dernier au fond de ses propres filets (0-1, 32e).

Montrant une force de caractère appréciable, les locaux ont alors trouvé les ressources pour essayer d’égaliser. Leurs efforts ont payé et Niklas Süle a permis aux siens de revenir à hauteur juste avant la pause d’une belle volée du droit (1-1, 45+6e). Un effort finalement vain. Bien plus incisifs au retour des vestiaires, les coéquipiers de Xavi Simons ont repris l’avantage grâce à Christoph Baumgartner (1-2, 54e). Et alors que Kobel a multiplié les exploits pour retarder l’échéance (73e, 79e), le portier suisse n’aura rien pu faire face à la frappe limpide de Yussuf Poulsen après un crocher dévastateur sur Nico Schlotterbeck (1-3, 90+1e). La réduction de l’écart de Niclas Füllkrug en fin de rencontre (2-3, 90+3e) n’aura rien changé malgré la très belle tentative de Süle en fin de rencontre, proche de s’offrir un doublé (90+4e). Avec ce succès, Leipzig relègue son adversaire à quatre unités et revient à trois petits points du Bayern Munich, deuxième.