PSG : le frère de Lionel Messi détruit Joan Laporta et les Espagnols

La suite après cette publicité

Parti du FC Barcelone contre sa volonté, Lionel Messi a été très marqué par ce déracinement. Ce qui n’a pas empêché le président des Blaugranas, Joan Laporta, de multiplier les déclarations invitant la Pulga à revenir au Camp Nou. Mais pour beaucoup, ces déclarations ne sont que des effets de manche, car le clan Messi ne supporterait plus Laporta. Une théorie qui semble se vérifier si l’on en croit les propos du frère du numéro 30 du PSG, Matias.

« J’ai un article de Sport, (le journal catalan, ndlr) accroché chez moi qui dit : "Messi devrait retourner à Barcelone" et je l’ai sous-titré : "hahahahaha, nous ne retournerons pas à Barcelone, et si nous le faisons, nous allons faire un bon nettoyage". Entre autres, virer Joan Laporta. Les gens (à Barcelone) ne l’ont pas soutenu. Les gens auraient dû sortir et manifester ou quelque chose comme ça, pour que Laporta parte et que Messi reste. Les Espagnols sont des traîtres. Je vous le dis parce que je veux que cela sorte de nos tripes et que nous n’écoutions pas des choses qui ne sont pas vraies », a-t-il déclaré sur la chaîne Twitch 'Labajada10’. Matias a également ajouté que sa mère, lui a dit un jour « qu’ils (les dirigeants du Barça) allaient faire (à Messi) la même chose qu’à Ronaldinho » et qu’on a « commencé à connaitre le Barça à partir de Messi ». Ambiance.

À lire

JT Foot Mercato : les terribles statistiques de l’OM contre le PSG en Coupe de France