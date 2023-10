Pourquoi il ne faut absolument pas rater Lens - Arsenal ?

Cette semaine, l’UEFA Champions League reprend ses droits pour une deuxième journée de phase de groupes qui s’annonce haletante ! Et ce mardi, un match de prestige se profile au stade Bollaert de Lens. En effet, les Sang et Or reçoivent un Arsenal qui a marché sur l’eau la saison passée en Premier League. Entre les idées de jeu de Franck Haise et celles de Mikel Arteta, la rencontre promet d’être explosive avec des Lensois qui n’ont pas disputé ce genre de rencontres de très haut niveau européen depuis près de deux décennies. Une opposition qui donne envie d’être vue et qui promet de grandes choses sur le pré. En d’autres termes, vous avez l’interdiction de rater ce match au sommet !

Le RC Lens face à la montagne Arsenal invaincue cette saison

Auteur d’un exercice 2022-23 impressionnant durant lequel les Gunners ont été les seuls à regarder Manchester City dans les yeux, le club londonien poursuit sur sa lancée pour cette nouvelle cuvée. Actuellement troisièmes de Premier League et à un point du leader cityzen, les ouailles de Mikel Arteta n’ont toujours pas perdu le moindre match cette saison dans l’élite d’outre-Manche. Une prouesse qu’ils ont su retranscrire sur la scène continentale en ayant balayé le PSV Eindhoven lors de la première journée de ce groupe B ouvert. En d’autres termes, c’est l’une des meilleures équipes du monde qui se déplace ce mardi dans le nord de la France. Et rien que ça, ça vaut déjà le coup d’œil.

De plus, le RC Lens se doit de poursuivre sur sa lancée. Auteurs d’un début de saison compliquée en Ligue 1, les Artésiens avaient trouvé leur salut grâce à un nul encourageant à Séville (1-1). Revigorés, ils avaient alors pu enchaîner sur deux succès dans l’élite. Dans une forme bien meilleure désormais, ils pourraient faire basculer totalement leur saison avec un succès face au club londonien et se rappeler au bon souvenir de cette folle soirée de novembre 1998. En s’imposant 1-0 grâce à un but de Michaël Debève, le club artésien était devenu la première équipe française à s’imposer à Wembley face à une équipe d’Arsenal coachée par Arsène Wenger et au sein de laquelle évoluait notamment un certain Nicolas Anelka. Les supporters des Gunners les plus anciens n’ont certainement pas oublié cette terrible défaite et sauront encourager leur équipe dans un stade Bollaert qui sera plein comme un oeuf comme à son habitude.

Les stars d’Arsenal contre des Lensois affamés

Le RC Lens pourra alors nourrir des espoirs de qualification en cas de victoire ce mardi. Si les Sang et Or avaient une carte à jouer dans ce groupe ouvert, leur match nul acquis en Andalousie leur a également fait prendre conscience de leurs chances. Dans cette opposition de style entre Franck Haise et Mikel Arteta, le spectacle promet alors d’être au rendez-vous avec des Lensois qui rêvaient de jouer ce genre de rencontres en accédant à l’UEFA Champions League cette saison.

Pour finir, l’un des derniers arguments qui appelle à allumer sa télé et regarder cette rencontre est la flopée de stars qui vont fouler la pelouse d’un stade Bollaert qui promet d’être en ébullition ce mardi. Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Jesus ou encore Kai Havertz. Un casting 5 étoiles face auquel Florian Sotoca, Elye Wahi et Brice Samba devront aller chercher la victoire pour faire chavirer leurs supporters et envisager sérieusement une fin d’hiver voire un printemps européen.

