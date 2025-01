PSG : le soulagement d’Ousmane Dembélé après la victoire contre Monaco

Au bout du suspense, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions ce dimanche contre l’AS Monaco, sur la pelouse du Stadium 974 de Doha au Qatar. Dans un match complètement fou avec des occasions des deux côtés, Ousmane Dembélé a climatisé les espoirs monégasques à la dernière seconde. Buteur et élu homme de la finale, l’international français a réagi au micro de DAZN :

La suite après cette publicité

«Après avoir eu 10 jours de vacances, car le coach nous a laissé 10 jours, ça a fait du bien, c’était difficile, on a mis de l’intensité, on a eu des occasions. Des deux côtés ça aurait pu basculer. Je suis content d’avoir marqué en fin de match. Encore un titre, c’est mon 4e au PSG. Je suis heureux. Monaco est une bonne équipe, en L1, on l’a vu que tout pouvait basculer. On avait su revenir. Tout peut se passer face à eux. Onn est content d’avoir ce trophée. Tout le monde marque et a des occasions. On essaye d’être efficace et marquer. Cette deuxième partie de saison va être excitante. On est optimiste pour la suite. Au PSG, tous les matches sont importants, on va rester focus. On sait que le match face à City est important, il est dans la tête et on va essayer de gagner au Parc», a déclaré le joueur