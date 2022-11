Pologne - Argentine : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce mercredi avec la fin du groupe C. La Pologne et l'Argentine se défient pour une qualification en 1/8e de finale. Les Białe Orły s'articulent dans un 4-4-2 avec Wojciech Szczęsny dans les cages derrière Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior et Bartosz Bereszynski. Krystian Bielik est positionné en sentinelle aux côtés de Grzegorz Krychowiak. En pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Karol Świderski, Piotr Zieliński et Przemysław Frankowski.

De son côté, l'Albiceleste opte pour un 4-4-2 avec Emiliano Martinez comme dernier rempart. Devant lui, Nahuel Molina, Nicolas Otamendi, Cristian Romero et Marcos Acuña forment la défense. Rodrigo De Paul et Enzo Fernandez composent le double pivot tandis qu'Angel Di Maria et Alexis Mac Allister prennent les couloirs. En attaque, Lionel Messi et Julian Alvarez sont associés.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Pologne : Szczęsny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski - Świderski, Lewandowski

Argentine : E. Martinez - Molina, Otamendi, Romero, Acuña - Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez

