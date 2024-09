EdF : Didier Deschamps laisse planer le doute avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé vit définitivement une année 2024 spéciale. Critiquée au PSG, la star mondiale a rejoint le Real Madrid et ses débuts ont été poussifs dans le club de ses rêves. Avec les Bleus, le Bondynois n’est plus aussi incisif et il sort notamment d’un Euro raté. Dès lors, beaucoup de personnes s’interrogent sur la teneur qu’auront les prochains mois de compétition pour KM9. Son poste en équipe de France interroge également. Capable d’évoluer au gauche, l’émergence de Bradley Barcola avec la France et son nouveau rôle d’attaquant de pointe au Real Madrid pourraient recentrer Mbappé.

La suite après cette publicité

Interrogé au sujet du positionnement de son capitaine, Didier Deschamps a laissé planer le doute ce dimanche en conférence de presse, à la veille de la rencontre de Ligue des Nations face à la Belgique (20h45) : «Avec Paris, il s’est retrouvé très souvent dans une position axiale. Dans son club, c’est la position qu’il aura. Il a la capacité de jouer à gauche, tout dépend ce que l’adversaire propose en face. Il est dans ce poste depuis un moment. On le voit plus à gauche qu’à droite. Il a la liberté, les autres aussi. Il faut de la présence dans la surface quand il n’y est pas. C’est de la complémentarité.»