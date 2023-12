Les 3 finalistes pour le prix Puskas 2023 dévoilés !

Depuis 2009, la FIFA, grâce à son célèbre prix Puskas, récompense le plus beau but de l’année qui vient de s’écouler. Et après une saison riche en buts fantastiques, l’instance du football mondial avait dévoilé une première liste de 11 buts qui ont marqué l’année. Quelques mois plus tard, ce jeudi donc, la FIFA a dévoilé le nom des trois finalistes. Pour rappel, seuls les buts inscrits entre 19 décembre 2022 et le 20 août 2023 ont été pris en compte.

En finale, on retrouve donc Julio Enciso pour son but somptueux face à Manchester City en mai 2023. L’attaquant paraguayen avait été à la conclusion d’une merveille d’action collective en envoyant un missile dans la cage d’Ederson. Il sera en concurrence avec le Brésilien Guilherme Madruga, qui, en juin 2023, avait envoyé un ciseau retourné depuis l’extérieur de la surface avec son club de Botafogo-SP en Serie B (D2 brésilienne). Enfin, Nuno Santos du Sporting qui avait marqué d’un coup du foulard avec son club face à Boavista en 2023 complète le trio.