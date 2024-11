Anthony Modeste a recalé Schalke 04

Anthony Modeste (36 ans) ne trahira pas Dortmund. Libre depuis son départ d’Al Ahly en juin dernier, l’attaquant français était sur les tablettes de Schalke 04 comme nous vous le révélions, il ne rejoindra finalement pas l’autre club de la Rühr. L’une des raisons invoquées par l’ancien Bordelais est notamment son passage du côté du BVB, l’ennemi juré de Schalke. Il se dit néanmoins honoré d’avoir reçu une offre d’un aussi grand club.

«J’ai décliné l’offre du FC Schalke hier. J’ai eu l’occasion de rencontrer les dirigeants du club et j’ai eu d’excellentes conversations avec l’entraîneur et Ben Manga. En tant qu’habitant de Cologne et ancien joueur de Dortmund, je ne me sens pas à l’aise avec l’idée de rejoindre Schalke. Néanmoins, je suis honoré d’avoir reçu une telle offre, car Schalke est vraiment un grand club !», a déclaré le Français dans les colonnes de Sky Sports Germany pour expliquer sa décision.