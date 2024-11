Schalke 04 en discussion avancée avec Anthony Modeste

Libre de tout contrat depuis son départ l’été dernier d’Égypte, Anthony Modeste est à la recherche d’un nouveau challenge à 36 ans. L’ancien serial buteur de Cologne et du Borussia Dortmund s’entraîne régulièrement avec un préparateur physique et est prêt à rebondir. Et c’est en Allemagne que l’ancien Bordelais pourrait retrouver les vertes pelouses germaniques.

Selon nos informations, l’attaquant tricolore dispose d’une offre de contrat ferme avec Schalke 04. L’emblématique club allemand évolue désormais en deuxième division et verrait bien en Modeste l’élément capable de redresser le club de la Ruhr. Pour rappel, le natif de Cannes, qui a marqué 85 buts en Bundesliga et 31 buts en Ligue 1 durant sa carrière, a été champion de deuxième division allemande avec Cologne en 2019.