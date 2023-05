Arsenal : les chiffres fous de la prolongation de Bukayo Saka

La suite après cette publicité

Après plusieurs semaines de négociations, Bukayo Saka a enfin prolongé son contrat avec Arsenal. L’homme à tout faire des Gunners (14 buts et 11 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues cette saison) a signé un nouveau bail le liant jusqu’en 2027 avec son club formateur. Une nouvelle qui était attendue par de très nombreux supporters, même si elle va coûter cher aux finances. On parle d’un contrat à presque 70 M€ repartis sur les 4 prochaines années.

L’Anglais est tout simplement devenu l’un des plus gros salaires de l’histoire d’Arsenal. D’après The Telegraph, il perçoit 200 000 livres par semaine, soit 230 000 euros, ce qui correspond à un peu moins d’un million d’euros par mois. Mais les émoluments de l’ailier peuvent grimper à 334 000 euros hebdomadaires grâce aux différents bonus (1,336 M€ mensuel), soit un peu plus de 16 M€ à l’année. Le joueur de 21 ans est entré dans une autre dimension.

À lire

Arsenal : Bukayo Saka prolonge jusqu’en 2027 !