Real Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

Pour le deuxième Clasico de la saison, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affronteront ce dimanche soir en Arabie Saoudite côté du King Fahd International Stadium à Riyad pour le compte de la finale de la Supercoupe d’Espagne. Un choc attendu entre le club de la capitale et la formation catalane, qui s’étaient déjà affrontées en championnat à la mi-octobre (victoire madrilène 3-1), et qualifiées pour la finale de la compétition grâce à la séance de tirs au but, respectivement face à Valence et le Real Betis.

Concernant les compositions, Carlo Ancelotti devrait remettre Dani Carvajal, Ferland Mendy et Luka Modric dans son 4-3-3, remplaçant ainsi Lucas Vazquez, Nacho Fernandez et Rodrygo, tandis que Karim Benzema guiderait toujours l’attaque merengue aux côtés de Vinicius Jr. Côté blaugrana, Xavi Hernandez réaliserait également des changements par rapport à son dernier onze, avec le retour de Sergio Busquets en sentinelle et d’Andreas Christensen en charnière centrale, décalant ainsi Jules Koundé sur le couloir droit de la défense.

