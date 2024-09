OL : lourdes révélations sur Wilfried Zaha

L’Olympique Lyonnais connaît ses premières turbulences de la saison. Après un départ difficile, les hommes de Pierre Sage sont tombés dimanche soir dans le piège de l’OM, pourtant réduit à dix dès la cinquième minute de jeu. Ce revers laisse visiblement des traces chez les Gones, puisque de nombreuses informations sur le groupe rhodanien sont sorties dans la presse depuis hier. Nos confrères de L’Equipe ont notamment évoqué les doutes d’une partie du vestiaire sur la gestion du coach lyonnais face aux Phocéens. Il a aussi été question des cas individuels, à l’image du dossier Wilfried Zaha.

La suite après cette publicité

Recruté en grandes pompes dans les toutes dernières heures du mercato, l’Ivoirien devait renforcer le secteur offensif, puisque le club français envisageait de se séparer de Rayan Cherki, Gift Orban ou encore d’Ernest Nuamah. Finalement, aucun des trois n’est parti. Zaha, lui, a bien posé ses valises chez les pensionnaires du Groupama Stadium (prêt payant de 3 M€). Mais Pierre Sage a expliqué qu’il faudrait un peu de temps à son joueur avant d’être totalement prêt physiquement. Absent lors du déplacement à Lens le 15 septembre (0-0), il était bien présent dans le groupe convoqué pour l’Olympico dimanche (défaite 3 à 2).

À lire

OL : le vestiaire lyonnais a de sérieux doutes sur Pierre Sage

Le cas Wilfried Zaha questionne

Mais le polyvalent ivoirien n’a pas pu jouer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Son cas interroge donc. En Turquie, où la presse sportive continue de suivre ses moindres faits et gestes, FotoMaç et HT Spor ont fait des révélations à son sujet. Ainsi, les médias turcs ont expliqué que Wilfried Zaha regrette d’avoir quitté Istanbul et la Turquie. Le footballeur, ainsi que son épouse et ses enfants, auraient des difficultés à s’adapter à la vie à Lyon. La famille, qui s’est vue attribuer un appartement dans la ville, aurait le manque du pays.

La suite après cette publicité

Cela explique peut-être l’attitude du joueur, qui était pourtant apparu motivé lors de son arrivée. Ce mardi, L’Equipe révèle que l’attaquant prêté par Galatasaray ne serait pas très impliqué aux entraînements. En effet, il ne donnerait pas l’impression de vouloir tout donner. Une attitude qui ne plaît visiblement pas trop en interne, notamment à Pierre Sage. Malgré son statut de star, l’ancien joueur de Manchester United et de Crystal Palace va devoir se faire un peu plus mal aux entraînements pour convaincre son entraîneur et se faire une place dans l’équipe.