Coupe d'Allemagne : Leverkusen sort Francfort et file en 8es

En ce milieu de semaine, à part en Angleterre, c'est les coupes nationales qui se jouent. Notamment en Allemagne et en Italie. Du côté de l'Allemagne, pour la DFB Pokal, nous avions droit à un choc entre le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Francfort pour les seizièmes de finale. Tout a bien commencé pour les joueurs de l'Eintracht puisque Younes a rapidement ouvert le score (0-1, 6e). Avant la demi-heure de jeu, Lucas Alario, sur penalty a égalisé (1-1, 27e).

C'est en revenant, pour le second acte, sur le rectangle vert que le Bayer a commencé à prendre le dessus et aussi dessiner sa victoire. Dès la 47e minute, Tapsoba a donné l'avantage aux siens avant que Moussa Diaby, l'ancien Parisien, donne un peu plus d'air au Bayer (67e). Avant le dernier quart d'heure de jeu, ils ont été quand même réduits à dix avec l'exclusion de Tah (73e), mais cela ne les a pas empêché de marquer un quatrième but par - encore lui - Moussa Diaby (4-1, 87e).